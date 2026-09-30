Der Meister zeigt in der Abwehr eine hochkonzentrierte Leistung und zieht Kiel den Zahn.

Der SC Magdeburg hat dem THW Kiel eine empfindliche erste Saisonniederlage zugefügt und ist an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga gestürmt.

Die Meister von Trainer Bennet Wiegert gewannen das Duell gegen den Rekordmeister mit 32:26 (15:9) und lieferten dabei vor allem mit ihrer Abwehrleistung eine echte Machtdemonstration.

Omar Ingi Magnusson war mit elf Toren Magdeburgs bester Werfer in der ursprünglich für Dezember angesetzten Partie, die wegen einer anderweitigen Belegung der Halle vorgezogen wurde. Für den THW von Trainer Börge Lund traf vor 6600 Zuschauern im siebten Saisonauftritt Domen Makuc neun Mal.

Kiel verzweifelt an Magdeburg-Abwehr

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten setzte sich der SCM in der ersten Halbzeit ab von den Zebras, die sich immer wieder an der starken Defensive der Gastgeber die Zähne ausbissen. Kurz vor der Sirene erhöhte Abwehrspezialist Antonio Serradilla unter dem Jubel der Fans zum Pausenstand.

Kiel hatte nun eine enorm große Aufgabe vor sich und Lund setzte zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst auf Gonzalo Perez de Vargas im Tor statt Nationalkeeper Andreas Wolff. In der vergangenen Spielzeit war der THW die einzige Mannschaft gewesen, gegen die Magdeburg nicht gewinnen konnte. Nun gelang es den Norddeutschen nicht mehr, den Rückstand aufzuholen.