Johannes Golla möchte die MT Melsungen aus familiären Gründen verlassen - und stößt damit in Flensburg auf offene Ohren.

Handball-Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla kann sich bei seiner geplanten Rückkehr zur SG Flensburg-Handewitt dem Rückhalt seines alten und möglicherweise neuen Arbeitgebers sicher sein. „Natürlich unterstützen wir Johannes. Komisch wäre, wenn wir es nicht machen. Er ist eine Legende in unserem Verein. Er und seine Familie möchten gerne zurück nach Flensburg“, sagte der Sportliche Leiter der SG, Ljubomir Vranjes, bei Dyn.

Bis zum Sommer 2031 steht Golla bei der MT Melsungen unter Vertrag. Das möchte er ändern. Am Donnerstag hatte die Bild berichtet, der 28 Jahre alte Kreisläufer wolle nach nur drei Monaten in Melsungen wieder zurück in den Norden – aus familiären Gründen. Das bestätigten beide Klubs.

Erste Verhandlungen zwischen Melsungen und Flensburg haben stattgefunden, „aber da haben sie eine Absage bekommen“, sagte MT-Sportvorstand Jesper Larsson am Samstag.

Darum will Golla Melsungen verlassen

Der Schwede betonte allerdings, es gebe „immer Möglichkeiten, aus einem Vertrag rauszukommen, aber dazu müssen wir uns nochmal zusammensetzen“. Flensburgs Vranjes ließ durchblicken, dass Golla eine Art Ausstiegsklausel haben könnte. „Wenn man eine Klausel hat, muss man das respektieren, sonst hätte man das ja nicht reingeschrieben“, sagte der 53-Jährige, wollte aber nicht genauer über Vertragsinhalte sprechen.

Golla war erst im Sommer nach acht Jahren in Flensburg nach Melsungen gewechselt, wo er bereits von 2015 bis 2018 gespielt hatte. Auch für diese Entscheidung hatte es familiäre Gründe gegeben.

Golla würde durch den Umzug wieder näher an seiner südhessischen Heimat wohnen, hatte die MT im Dezember 2024 in einer Pressemitteilung erklärt.