Golla-Abschied aus Melsungen? „Müssen uns zusammensetzen“

Melsungens Sportvorstand Jesper Larsson führte bereits Vorgespräche mit Flensburg - vorerst ohne Erfolg.

Handball-Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla muss sich bei seiner geplanten Rückkehr zur SG Flensburg-Handewitt möglicherweise gedulden.

„Wir wissen es schon seit einigen Wochen“, sagte Jesper Larsson, Sportvorstand von Gollas derzeitigem Klub MT Melsungen, am Samstag bei Dyn: „Wir müssen uns zusammensetzen und gucken, welche eventuelle Lösungen es gäbe. Fakt ist, dass Johannes einen Vertrag bis 2031 bei der MT hat. Was da am Ende herauskommt, müssen wir sehen.“

Kehrt Golla nach Flensburg zurück?

Am Donnerstag hatte die Bild berichtet, der 28 Jahre alte Kreisläufer wolle nach nur drei Monaten in Melsungen wieder zurück in den Norden – aus familiären Gründen. Das bestätigten beide Klubs. „Es gab ein paar Vorgespräche mit Flensburg, ich habe mit Ljubomir Vranjes (Sportlicher Leiter Flensburg, d. Red.) darüber gesprochen, aber da haben sie eine Absage bekommen“, sagte Larsson nun.

Der Schwede betonte allerdings, es gebe „immer Möglichkeiten, aus einem Vertrag rauszukommen, aber dazu müssen wir uns nochmal zusammensetzen“. Zu genauen Vertragsinhalten wollte sich Larsson nicht äußern, eine bestimmte Ablösesumme habe die MT jedoch nicht für Golla aufgerufen.

Golla war erst im Sommer nach acht Jahren in Flensburg nach Melsungen gewechselt, wo er bereits von 2015 bis 2018 gespielt hatte. Auch für diese Entscheidung hatte es familiäre Grunde gegeben. Golla würde durch den Umzug wieder näher an seiner südhessischen Heimat wohnen, hatte die MT im Dezember 2024 in einer Pressemitteilung erklärt.

Beim Heimspiel der MT gegen die TSV Hannover-Burgdorf am Samstagabend wurde Golla mit Pfiffen von den Melsunger Fans empfangen.