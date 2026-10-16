Der 32-Jährige war in der vergangenen Saison mit 214 Treffern der viertbeste Torjäger in der Handball-Bundesliga.

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit Linksaußen August Pedersen vorzeitig bis 2030 verlängert. Seit seinem Wechsel im Sommer 2025 von der SG Flensburg-Handewitt zu den Niedersachsen zählt der Norweger zu den wichtigsten Offensivspielern. In dieser Saison ist er mit bislang 50 Toren der erfolgreichste Torschütze des Tabellenneunten der HBL.

„Ich habe mich vom ersten Tag an bei den Recken sehr wohlgefühlt. Der Wechsel nach Hannover war für mich ein wichtiger Schritt, um mehr Verantwortung zu übernehmen und auf dem Spielfeld eine größere Rolle zu spielen“, sagte der 31-malige norwegische Nationalspieler in einer Pressemitteilung des Vereins: „Wir haben als Mannschaft noch einiges vor und wollen uns gemeinsam weiterentwickeln.“

Pedersen war bereits in seiner ersten Saison in Hannover mit 214 Treffern der erfolgreichste Schütze der TSV, ligaweit belegte er den vierten Rang in der Torjägerliste. Vor seinem Wechsel nach Hannover gewann er mit Flensburg zweimal in Folge die European League. Auf internationaler Ebene stellte der 32-Jährige seine Qualitäten durch die Wahl in das All-Star-Team bei der Handball-Europameisterschaft 2026 unter Beweis.