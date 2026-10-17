HBL: Melsungen holt Pflichtsieg gegen BHC

Das Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Bergischer HC ist am Ende eine klare Sache.

Die MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga (HBL) mitten im Rennen um die Plätze für das europäische Geschäft. Im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Bergischer HC gewann der European-League-Sieger der Vorsaison 33:26 (15:13) und springt über Nacht auf Rang vier. Am Sonntag können die Füchse Berlin und der TBV Lemgo Lippe allerdings wieder vorbeiziehen.

Gegen den BHC half Melsungen inmitten der Transfer-Debatte um Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla ein furioser Start. Nach zwölf Minuten führten die Gastgeber, die vor Anpfiff die Vertragsverlängerung mit Rückraumspieler Nikolaj Enderleit bis 2029 verkündet hatten, bereits 8:2.

Bis zur Pause arbeiteten sich die Gäste zwar auf zwei Tore heran. Doch nach dem Seitenwechsel baute Melsungen trotz reichlich Rotation die Führung wieder konsequent aus. Bester Werfer der Partie wurde BHC-Rückraumspieler Sören Steinhaus mit neun Toren.

Für beide Teams ist es nicht das letzte Aufeinandertreffen in diesem Jahr. In einem Monat kommt es im Achtelfinale des DHB-Pokals erneut zum Duell.