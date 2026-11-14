Packende Begegnung in der Handball-Bundesliga: Die Füchse Berlin erkämpfen sich auch dank ihres starken Keepers einen Sieg im Topduell gegen Kiel.

Der wiedererstarkte Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Kampf um die Rückkehr auf den Bundesliga-Thron einen empfindlichen Dämpfer erlitten. In der ersten Spitzenbegegnung des 12. Spieltags verloren die Zebras, die letztmals 2023 Meister waren, bei Pokalsieger Füchse Berlin mit 25:28 (14:12).

In einem intensiven Spiel, in dem Füchse-Keeper Lasse Ludwig ganz starke 16 Bälle parierte und die Abwehrreihen richtig zupackten, avancierte einmal mehr Welthandballer Mathias Gidsel (9 Tore) zum Topscorer der Berliner. Aufseiten Kiels, bei dem der angeblich wechselwillige Nationaltorhüter Andreas Wolff zunächst auf der Bank saß, war Nationalspieler Lukas Zerbe (4 Tore) der erfolgreichste Werfer.

„Es ist mir total egal, wie viele Paraden – Hauptsache, wir haben gewonnen“, sagte Ludwig am ARD-Mikrofon. Gidsel erklärte: „Es war nicht alles perfekt. Aber unsere Energie und unser Wille waren heute auf dem Höhepunkt.“

THW Kiel weiter auf Rang eins

Kiel, das in dieser Saison nicht im Europapokal vertreten ist, belegt trotz der zweiten Saisonniederlage mit 21:5 Punkten zunächst weiter den ersten Tabellenplatz. Die Füchse, die zwei Spiele weniger absolviert haben, stehen nun bei 16:6 Zählern und bleiben damit im Rennen.

Am Sonntag (15.00 Uhr) treffen noch Meister SC Magdeburg (20:2) und die SG Flensburg-Handewitt (19:3) aufeinander – beide haben zwei Spiele weniger bestritten als der THW, dem der Verlust der Tabellenspitze droht.

Die Kieler um den neuen Cheftrainer Börge Lund zu stoppen, sei „schon eine Herkules-Aufgabe“, hatte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning angesichts der aktuellen Verletzungssorgen etwa von Nils Lichtlein vor dem Spiel gesagt: „Aber warum soll die nicht gelingen?“

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Berlin erwischte in der stimmungsvollen Max-Schmeling-Halle einen Traumstart, lag nach dem verwandelten Siebenmeter von Tim Freihöfer in der 7. Minute mit 6:3 in Führung. Kiel biss sich aber in das intensive Spiel und ging mit zwei Toren Vorsprung in die Pause. Dann aber gelang den Füchsen eine mitreißende zweite Hälfte, Kiel blieb zwischenzeitlich mehr als acht Minuten ohne eigenen Torerfolg.