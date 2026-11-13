Hannovers Torwart vor Abschied

Nach vier Jahren im Ausland wird Simon Gade im Sommer in die erste dänische Liga zurückkehren.

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf kann in der neuen Saison nicht mehr auf seinen dänischen Rückhalt Simon Gade setzen.

Der 29 Jahre alte Torhüter wird die Niedersachsen am Ende der laufenden Saison nach dann vier Jahren verlassen und zurück in seine Heimat wechseln, dies teilte der Klub am Freitag mit. Dort wird Gade in der ersten Spielklasse auflaufen, sein neuer Verein ist nicht bekannt.

Bis zum Sommer wird Simon Gade noch bei Hannover im Tor stehen Bis zum Sommer wird Simon Gade noch bei Hannover im Tor stehen © picture alliance / foto2press/SID/Oliver Zimmermann

Gade hofft auf einen guten Abschluss

Er möchte Gades „Charakter und seine Professionalität hervorheben“, sagte Trainer Juan Carlos Pastor: „Er wird unserem Team bis zum letzten Tag dabei helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“. Er werde „weiterhin alles für den Verein und die Mannschaft geben“, sagte Gade, er „hoffe auf einen guten gemeinsamen Abschluss.“

Gade hatte im Sommer 2023 erstmals den Schritt in das Ausland und zu Hannover gewagt, zuvor hatte der Torhüter bei Aalborg Handball gespielt. Bislang bestritt Gade insgesamt 108 Partien für den aktuellen Tabellen-Neunten der Handball-Bundesliga (HBL), über 550 Paraden verzeichnete er dabei.