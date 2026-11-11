An David Späth gibt es für den Dänen kein Vorbeikommen. Wegen des Wunsches nach mehr Spielzeit kommt es zu einer Veränderung.

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen trennt sich nach der laufenden Saison von Torhüter Mike Jensen. Wie die Badener mitteilten, wird der eigentlich noch bis Sommer 2028 gültige Vertrag des dänischen Schlussmanns bereits ein Jahr früher in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Der 31-Jährige war im Sommer 2025 vom ungarischen Meister Veszprem an den Neckar gewechselt, kam als Ersatz des deutschen Nationaltorhüters David Späth aber nur zu sehr wenig Spielzeit.

„Ich schätze Mike sowohl als Person als auch seine Qualitäten auf der Platte sehr“, sagte Sportdirektor Uwe Gensheimer: „Wir haben immer offene und ehrliche Gespräche miteinander geführt und sind uns einig darüber, dass ein Torhüter seiner Klasse mehr Spielzeit verdient.“

Er sei zwar „gerne Teil dieses Teams“, wolle aber „wieder mehr auf dem Spielfeld stehen“, ergänzte Jensen selbst: „Ich bin froh, dass wir eine gemeinsame Lösung gefunden haben, auch wenn das bedeutet, dass sich die Wege trennen.“