SID 05.05.2026 • 20:25 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt ist nach einem Torfestival zurück im Final Four der European League. Der Titelverteidiger setzt sich im deutschen Duell mit Hannover-Burgdorf durch.

Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt ist nach einem Torfestival zurück im Final Four der European League. Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga setzte sich im Rückspiel des deutschen Viertelfinales bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 43:35 (22:20) durch und zog ins Finalturnier am 30./31. Mai in Hamburg ein. Im ersten Duell hatte es ein 39:39 gegeben.

Der dänische Europameister Lasse Möller war am Dienstag mit zehn Toren bester Werfer der Mannschaft von Trainer Ales Pajovic. Für die Niedersachsen, die das erste internationale Final Four ihrer Vereinsgeschichte verpassten, traf Leif Tissier ebenfalls zehnmal.

Handball: Hannover kann Flensburger Tempo nicht mitgehen

Die Gastgeber starteten stark und lagen in der ersten Halbzeit fast durchgängig in Führung. Flensburg musste früh die Rote Karte gegen den Slowenen Domen Novak verkraften (10.). Der zwischenzeitliche Drei-Tore-Vorsprung schmolz aber dahin, zur Pause lagen die Gäste mit 22:20 vorne. Im zweiten Durchgang setzte sich Flensburg immer weiter ab. Am Ende konnte Hannover mit dem Tempo nicht mehr mithalten.

Am späteren Abend spielen auch Rekordmeister THW Kiel gegen den kroatischen Vizemeister RK Nexe Nasice und die MT Melsungen beim portugiesischen Rekordchampion FC Porto (jeweils 20.45 Uhr) um den Sprung unter die besten vier.