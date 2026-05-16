Die Handballerinnen des Thüringer HC sind nur noch einen Schritt von der historischen Titelverteidigung in der European League entfernt. Das Team von Trainer Herbert Müller zog nach einem umkämpften 26:24 (11:10) gegen Viborg HK aus Dänemark beim Finalturnier im französischen Dijon ins Endspiel ein.

Johanna Reichert und Josefine Hanfland waren gegen den dreimaligen Champions-League-Sieger mit je fünf Toren die besten Werferinnen für den THC, der am Sonntag (18 Uhr) auf Gastgeber JDA Dijon oder das ungarische Team von Esztergomi Vitezek trifft. Im vergangenen Jahr siegte der Bundesligist im Finale von Graz, eine erfolgreiche Titelverteidigung ist in der Geschichte des Wettbewerbs bislang noch keinem Team gelungen.