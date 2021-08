Olympia: Heiner Brand bewertet DHB-Aus - Kritik an Uwe Gensheimer

Brand: Er hat einen sehr souveränen Eindruck hinterlassen. Man muss auch berücksichtigen - und das ist immer ein Problem in Deutschland - dass die Spieler durch die lange Liga-Saison schon sehr hohen Belastungen ausgesetzt waren, insbesondere die aus den Spitzenvereinen. Angesichts einer so kurzen Erholungs- und Vorbereitungszeit bei der deutschen Mannschaft ist ein Team wie Ägypten im Vorteil, das zwar einige Spieler in Frankreich oder Spanien hat, sich aber insgesamt besser und länger auf so ein Turnier vorbereiten kann. So etwas muss man nicht unbedingt am Trainer festmachen, sondern insgesamt betrachten. Aber das ist bei uns ja schon seit 20 Jahren so, dass wir, was die Vorbereitung betrifft, schlechtere Bedingungen haben, wobei die Verantwortlichen der Bundesliga jetzt im Gegensatz zu früheren Jahren versuchen, die Nationalmannschaft zu unterstützen. Aber der Terminplan gibt eben nicht mehr her.