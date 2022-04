Handball WM-Playoffs: DHB-Team gefordert - LIVE im TV, Stream auf SPORT1

Deutschland will in der Heimpartie eine perfekte Basis für das Rückspiel drei Tage später in Torshavn schaffen. Klares Ziel für den dreimaligen Weltmeister, der erst jetzt in die Qualifikation eingreift, ist das WM-Turnier 2023, das im kommenden Januar in Polen und Schweden ausgetragen wird. Die Färöer setzten sich in ihrer Qualifikationsgruppe gegen Italien, Luxemburg und Lettland durch.