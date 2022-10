DHB: Semper zurück in der Nationalmannschaft - Schafft er den Sprung zur WM?

Die rechte Hand von Bundestrainer Alfred Gislason schätzt aber noch eine andere Fähigkeit beim 25-Jährigen. „Franz hat immer eine gewisse Frechheit ausgezeichnet. Einer der immer so ein bisschen mehr darauf orientiert war, was es zu gewinnen gibt und nicht so viele Befürchtungen in sich trug, was es zu verlieren gibt. Solche handlungsorientierte Spielertypen, die können natürlich in besonderen Momenten im Spiel für uns sehr wertvoll sein, weil die diese Situationen stresstechnisch anders bewerten, als der Spieler, der sich in dem Moment Sorgen um das Gesamtgefüge macht“, schildert Wudtke.