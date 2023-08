Handball U19-WM: DHB-Youngster feiern WM-Kantersieg

Was für eine Machtdemonstration der deutschen U19-Handballnationalmannschaft! Bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kroatien wirft sich das Team von Bundestrainer Emir Kurtagic mit einem überragenden 46:15-Kantersieg gegen die USA zum zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel.

Damit haben die DHB-Junioren vor dem dritten und letzten Gruppenspiel gegen Argentinien am Samstag die Hauptrunde fest im Blick. Gegen die Südamerikaner, die in ihrer zweiten Partie gegen Saudi-Arabien antreten müssen, könnte es dann zu einem echten Finale um den Gruppensieg kommen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Im Gegensatz zum 37:26-Auftaktsieg gegen Saudi-Arabien, wo man erst in der Schlussphase der ersten Hälfte zur vorentscheidenden 18:13-Halbzeitführung davonzog, zeigten die DHB-Junioren gegen die USA von Beginn an, dass es an diesem Tag nur einen Sieger geben kann. Bereits nach den ersten 30 Minuten stand es 21:7 für das DHB-Team.