Handball-Boss und ARD-Moderator Bommes: Gereizter TV-Schlagabtausch in der Halbzeit

Axel Kromer: „Da frage ich zurück: Welche Option wäre Ihnen recht gewesen, um keine Unruhe irgendwo zu diskutieren? Bei uns in der Mannschaft, im Trainerteam gab es keine Unruhe. Die Gereiztheit hat bei uns keiner verspürt. Wenn dann aber Fragen zur Zukunft und zur Zufriedenheit tausendmal kommen, ist es natürlich irgendwann müßig in aller Ruhe zu antworten. Wir hatten verschiedene Möglichkeiten. Wir hätten einfach abwarten können oder sofort bedingungslos einen Langzeitvertrag machen können. Wir haben diese Option abgesprochen mit Alfred Gislason vereinbart. Es hätte bei jeder Option Menschen gegeben, die was besser gewusst hätten. Wir haben eine Lösung gefunden, mit der Alfred auch zufrieden war, er hat unterschrieben. Wir haben das ausgehandelt und kein Diktat übergestülpt. Ich kann alle beruhigen. Die Problematik – Leistungshemmnis oder Ähnliches – ist bei uns im Team nicht vorhanden. […]“

Kromer: „Das hat er mir gegenüber so nicht geäußert, muss ich so einfach sagen. Das ist für Sie vielleicht nicht ganz so spannend, aber wir haben eine große Harmonie zusammen. Wir haben genau einmal über den neuen Vertrag gesprochen. Es gab ein, zwei Rückfragen zur Struktur des Vertrags, aber nicht zu diesem Thema. Wie gesagt: Beide Seiten haben diesen Vertrag unterschrieben. Alfred Gislason wirkte auf mich nur gereizt, weil es dann doch ein ganz anderes Thema wurde, was wir genau nicht wollten.“