Handball, Olympia-Quali: Deutscher Sieg mit bösem Ende?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit einem Erfolg in die Olympia-Qualifikation gestartet - der allerdings womöglich einen hohen Preis hat.

Trotz zwischenzeitlicher Schwächen gewann die Truppe von Bundestrainer Alfred Gislason mit 41:29 (16:13) gegen Algerien und hat somit die erste Hürde gemeistert. Spieler des Spiels war Renars Uscins, ihm gelangen satte zehn Toren.

Eine Schrecksekunde gab es allerdings kurz vor dem Ende: Rückraum-Shooter Sebastian Heymann musste unter Schmerzen ausgewechselt werden. Er humpelte vom Feld und wurde am linken Knie behandelt.

DHB-Team mit starken Start gegen Algerien

Die DHB-Auswahl übernahm von Beginn an die Spielkontrolle. Über 5:2 (4.) und 13:6 (17.) spiegelte sich die Überlegenheit auch frühzeitig im Ergebnis. Algerien bekam die deutsche Offensivreihe kaum zu fassen und entfachte im eigenen Angriff überschaubar viel Gefahr.

Hinten parierte Andreas Wolff anfangs solide, vorn übernahmen zunächst Spielmacher Juri Knorr und auch Julian Köster sowie Johannes Golla die Verantwortung. Überzeugen konnte aber vor allem die rechte Seite mit U21-Weltmeister Uscins und Lukas Zerbe, die immer wieder erfolgreich mit links abschlossen.

Gislason nutzte das deutliche Ergebnis, um frühzeitig die Last mit Blick auf die Schlüsselspiele gegen Kroatien und Österreich zu verteilen. So dirigierte zwischenzeitlich etwa der Hannoveraner Marian Michalczik das Spiel auf der Mitte.

„Nachlässig!“ DHB-Boss kritisiert eigenes Team

Die Rotationen machten sich allerdings bemerkbar, auf den starken Beginn folgte eine Schwächephase im Angriff. In der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts gelangen Deutschland nur vier (!) Tore, weil teils klarste Chancen ungenutzt blieben. Algerien robbte sich wieder heran.

„Wir sind ein bisschen nachlässig geworden. Durch die Wechsel ist ein bisschen ein Bruch reingekommen“, analysierte DHB-Sportvorstand Axel Kromer zur Halbzeit.

Vor den Augen des IHF-Präsidenten Hassan Moustafa schickte Gislason nach der Pause seine Leistungsträger Knorr, Köster und Golla wieder aufs Feld. Algerien hielt zunächst weiter stark dagegen, verkürzte beim 17:15 (34.) zwischenzeitlich sogar auf zwei Tore.

Mit der Zeit nahm Deutschland den Kampf aber besser an, legte beim 23:18 (41.) wieder fünf Tore zwischen sich und den Gegner. Nach einem zwischenzeitlichen 6:1-Lauf brach die algerische Gegenwehr endgültig. Deutschland spielte nun effizienter, das Publikum feierte vor allem Lokalmatador Uscins.

Die Partie zum Nachlesen.

+++ Deutschland - Algerien 41:29 (60.) +++

Schlusspfiff! Die deutsche Mannschaft gewinnt klar gegen Algerien, Timo Kastening sorgt mit einem Dreher für das Highlight. Sorgen gibt es aber um Sebastian Heymann, der unter Schmerzen ausgewechselt wurde. Anscheinend hat er sich am linken Knie etwas verletzt.

+++ Deutschland - Algerien 37:27 (57.) +++

Auch eine Unterzahl - Kohlbacher muss nach einem Foul auf die Strafbank - stoppt das Gislason-Team nicht. Johannes Golla nutzt einen Abpraller zum Torerfolg, ehe im nächsten Angriff dann Sebastian Heymann netzt.

+++ Deutschland - Algerien 34:25 (54.) +++

Während durch die Rochade nun die Abwehr nicht mehr so sattelfest ist, läuft es offensiv weiterhin wie in einem Guss. Rückkehrer Franz Semper trifft direkt in seinem ersten Angriff. Auch Nils Lichtlein und Rune Dahmke tragen sich in die Torschützenliste ein.

+++ Deutschland - Algerien 31:22 (50.) +++

Nun dürfte die Entscheidung wohl gefallen sein. Nach einem Ballgewinn in der Abwehr trifft Renars Uscins zum insgesamt zehnten Mal heute - und bringt damit die Halle zum Explodieren. Nach einem Treffer von Ayyoub Abdi nimmt Alfred Gislason eine Auszeit und wechselt einmal komplett durch.

+++ Deutschland - Algerien 29:21 (48.) +++

Lukas Mertens ist heute sehr treffsicher von Außen. Er trifft in Überzahl zum vierten Mal.

+++ Deutschland - Algerien 27:19 (45.) +++

Es wird wieder deutlich für die Hausherren! Hinten erarbeitet sich die Mannschaft nun einige Ballgewinn und geht damit ins Tempo. Sebastian Heymann, der Juri Knorr in der Abwehr Pausen gibt, trifft zunächst, ehe Johannes Golla nachlegt.

+++ Deutschland - Algerien 25:19 (44.) +++

Algerien reagiert nun auf die Schwächephase und nimmt die Auszeit. Bundestrainer Alfred Gislason dürfte hingegen nun zufriedener mit dem Auftritt seiner Mannschaft sein, die nun konzentrierter agiert.

+++ Deutschland - Algerien 24:19 (42.) +++

Es geht jetzt weiter hin und her zwischen den beide Teams. Julian Köster baut mit einem satten Sprungwurf aus acht Metern die Führung weiter aus.

+++ Deutschland - Algerien 20:16 (38.) +++

Doch auch der algerische Angriff ist alles andere als fehlerfrei. Nach einer Parade von Andreas Wolff stellt Renars Uscins wieder auf vier Tore Vorsprung.

+++ Deutschland - Algerien 19:16 (37.) +++

Khalifa Ghedbane entnervt weiterhin reihenweise die deutschen Schützen und steht mittlerweile bei einer Fangquote von über 40 Prozent.. Johannes Golla wurschtelt sich aber durch und erhöht wieder für sein Team.

+++ Deutschland - Algerien 17:15 (34.) +++

Nach einem Fehlwurf von Knorr startet Algerien den Konter und verkürzt auf zwei Tore Rückstand. Ayyoub Abdi lässt Wolff keine Chance.

+++ Deutschland - Algerien 17:13 (32.) +++

Gislason schickt wieder seine Start-Sieben auf die Platte - und prompt läuft es. Erst pariert Andreas Wolff, ehe Juri Knorr den ersten Treffer der zweiten Halbzeit erzielt.

+++ Deutschland - Algerien 16:13 (30.) +++

Halbzeit! Kurz vor der Pause trifft Berkous per Freiwurf und erhöht damit den Druck auf die deutsche Mannschaft. Bisher ist es ein offensiv solider Auftritt, allerdings fehlt in der Defensive noch die notwendige Stabilität. Es gibt also einiges zu besprechen in der Kabine.

+++ Deutschland - Algerien 16:12 (28.) +++

Der Underdog gibt sich hier aber alles andere als auf. Angeführt von Messaoud Berkous, der bereits viermal getroffen hat, kämpft sich Algerien wieder ran. Der Bundestrainer nimmt daher kurz vor der Pause nochmal eine Auszeit.

+++ Deutschland - Algerien 16:9 (25.) +++

Eine erneute Überzahl nutzt die Gislason-Sieben, um wieder davonzuziehen. Erst trifft Christoph Steinert nach Ballgewinn ins leere Tor, ehe Renars Uscins sein Torkonto weiter aufbessert.

+++ Deutschland - Algerien 14:9 (23.) +++

Wolff hält sein Team hier gerade im Spiel. Die deutsche Offensive lässt ohne die ausgewechselten Juri Knorr und Julian Köster die notwendige Konzentration vermissen. Erst Johannes Golla beendet die rund sechsminütige Durststrecke.

+++ Deutschland - Algerien 13:8 (19.) +++

Redouane Saker beendet die rund sechsminütige Torflaute - und gibt damit seinem Team neuen Mut. Messaoud Berkous verkürzt weiter, während hinten Khalifa Ghedbane nun reihenweise Bälle pariert.

+++ Deutschland - Algerien 13:6 (17.) +++

Während Andreas Wolff hinten nun den Kasten zunagelt, bauen seine Vorderleute den Vorsprung weiter aus. Besonders Renars Uscins, der schon bei fünf Toren steht, ist von der gegnerischen Abwehr nicht zu stoppen.

+++ Deutschland - Algerien 11:6 (14.) +++

Auch die erste Unterzahl hält die deutsche Mannschaft nicht auf. Julian Köster erobert in der Abwehr den Ball und schickt Mertens auf die Reise. Der Linksaußen bleibt eiskalt und zwingt den algerischen Trainer zur ersten Auszeit.

+++ Deutschland - Algerien 10:6 (13.) +++

Der deutsche Angriff drückt weiter aufs Gaspedal und nutzt die ganze Breite des Feldes. Lukas Mertens erzielt so den zehnten Treffer für die Gastgeber.

+++ Deutschland - Algerien 8:5 (9.) +++

Zwei Fehler in der Offensive vom deutschen Team, die Algerien fast eiskalt bestraft. Hichem Daoud scheitert an Andreas Wolff, der so den Anschluss verhindert. Uscins stellt im Gegenzug den alten Abstand wieder her.

+++ Deutschland - Algerien 6:4 (6.) +++

Beide Mannschaften legen hier los wie die Feuerwehr. Johannes Golla, Julian Köster und erneut Zerbe verwandeln jeweils ihre Chancen.

+++ Deutschland - Algerien 3:1 (3.) +++

Es läuft für die Gislason-Truppe. Erst verwandelt Lukas Zerbe, der den Vorzug vor Timo Kastening bekommen hat, einen Siebenmeter, ehe er nach einem Ballgewinn zum ersten Mal eine Zwei-Tore-Führung erzielt.

+++ Deutschland - Algerien 1:0 (1.) +++

Guter Auftakt für das deutsche Team. Direkt im ersten Angriff trifft Renars Uscins und bringt sein Team in Front.

+++ Auftakt gegen Algerien +++

Hallo und herzlich Willkommen zum ersten Spiel der Olympia-Qualifikation. Für die heutige Partie hat sich Gislason entschieden, den nachnominierten Luca Witzke draußen zu lassen.

+++ Deutschland peilt Olympia-Quali an +++

Die deutschen Handballer um Kapitän Johannes Golla würden nur zu gern bei den Olympischen Spielen überzeugen. Dafür peilen sie nach Platz 4 bei der Heim-Europameisterschaft nun im ersten Schritt die Qualifikation für die Sommerspiele an.

Deutschland muss Erster oder Zweiter werden, um das Olympia-Ticket zu lösen. Zuletzt kreuzten sich bei der WM 2023 die Wege von Deutschland und Algerien, die DHB-Auswahl siegte in der Vorrunde klar mit 37:21.

