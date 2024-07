Handball: Olympia in Gefahr? DHB holt Routinier nach

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft rüstet sich für einen möglichen Ausfall von Franz Semper bei den Olympischen Spielen in Paris und holt Kai Häfner vorsichtshalber zum Team.

Bereits am heutigen Samstag ist der 35-Jährige zur Mannschaft gestoßen, damit er am Sonntag beim Spiel gegen Japan (ab 17:30 Uhr live im TV auf SPORT1) im Aufgebot stehen kann.

Ob Häfner Semper in Frankreich auch während Olympia ersetzt, steht derweil noch nicht fest. Der Linkshänder des SC DHfK Leipzig laboriert an Schulterproblemen und hatte Bundestrainer Alfred Gislason jüngst informiert, dass er am Samstag nicht auflaufen könne. Semper hatte sich durch eine überzeugende Bundesliga-Saison deutsche Aufgebot empfohlen.