Handball: Trainerbeben bei Hanning bahnt sich an

Italien-Trainer? Das sagt Hanning

Bestätigen wollte Hanning das Engagement auf Anfrage der Zeitung noch nicht, dementieren aber auch nicht. „Ich bin angeblich schon Trainer von so vielen Nationalmannschaften gewesen und habe immer gut daran getan, mich an Spekulationen nicht zu beteiligen“, sagte Hanning. Am Abend findet im WM-Finalspielort Oslo eine Pressekonferenz mit dem ehemaligen DHB-Vizepräsidenten statt.