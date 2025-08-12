Newsticker
Handball-U19-WM: Deutschland als Gruppensieger ins Viertelfinale

Deutschland macht Gruppensieg klar

Die DHB-Youngster schlagen bei der Weltmeisterschaft auch Norwegen und sichern sich damit Platz 1 in der Hauptrunde. Auch der Gegner im Viertelfinale ist schon klar.
Zum Auftakt der Hauptrunde der U19 Handball-WM zeigt das deutsche Team gegen Frankreich eine Gala-Vorstellung.
SPORT1
Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat bei der Handball-WM in Ägypten den Gruppensieg eingetütet.

Gegen Norwegen besiegte das Team von Bundestrainer Erik Wudtke Norwegen mit 27:24 (10:10) und wird damit als Erster ins Viertelfinale einziehen.

Auf diesen Gegner trifft Deutschland im WM-Viertelfinale

Gegner in der Runde der letzten acht Teams wird Ungarn sein. Das K.o.-Duell steigt am Donnerstag. Anwurf ist um 18.30 Uhr deutscher Zeit.

Toptorschütze für Deutschland war Jan Grüner mit sieben Treffern, drei davon per Siebenmeter.

Den vorzeitigen Viertelfinaleinzug hatte Deutschland schon am Vortag mit einem Sieg gegen Frankreich klar gemacht.

Tore Deutschland: Grüner (7/3), Hensen (5), Reichardt (5), Schmid (4), Schröder (3), Ankermann (2), Voß (1).

