Handball-Länderspiel heute live: Deutschland - Ägypten im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 19.03.2026 • 15:15 Uhr Heute steht für die deutsche Handball-Nationalmannschaft das erste von Testspielen gegen Ägypten an. Wie schlägt sich der Vize-Europameister?

Nach der EM ist vor der Heim-WM. Der zweite Platz bei der Europameisterschaft ist noch gar nicht so lange her, da steht für die deutsche Handball-Nationalmannschaft bereits der erste Härtetest im Hinblick auf die Heim-WM im kommenden Jahr an.

Heute (ab 18.15 Uhr) trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason in Dortmund auf Ägypten.

Handball-Länderspiel heute live: So verfolgen Sie Deutschland vs Ägypten:

TV: ProSieben

ProSieben Stream: Dyn, Joyn

Dyn, Joyn Ticker: –

Es wird das erste Mal sein, dass ProSieben ein Handball-Match überträgt. Als Moderatorin fungiert Andrea Kaiser, Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld und Christoph „Icke“ Dommisch ist als Reporter im Einsatz. Für die Expertise wird der ehemalige Nationaltorhüter Silvio Heinevetter zuständig sein.

Bundestrainer Gislason steht in jedem Fall im Fokus, läuft sein Vertrag doch nach der Heim-WM aus. Er habe „nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich gerne mit dieser Mannschaft weiterarbeiten würde“, sagte der Isländer bei einem Medientermin.

Er habe einen „sehr guten Kontakt zu allen Leuten beim DHB“ und sei „da sehr locker“, betonte Gislason nicht zum ersten Mal: „Letztendlich müssen die entscheiden, wie es weitergeht. Ich werde diese Entscheidung akzeptieren.“

In jedem Fall wird es nach dem Spiel gegen Ägypten eine Ehrung für die Vize-Europameister mit einer Zeremonie geben.

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