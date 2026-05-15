Handball heute live: Dänemark - Deutschland im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 15.05.2026 • 16:30 Uhr Nach den beiden Erfolgen gegen Ägypten wartet auf das DHB-Team der größte Härtetest überhaupt. In Kopenhagen trifft Deutschland auf Dominator Dänemark – und will sich für die Niederlage im EM-Finale revanchieren.

Heute steht für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der nächste große Härtetest an. In Kopenhagen trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Welt- und Europameister Dänemark. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. Wie schlägt sich der Vize-Europameister gegen die aktuell dominierende Mannschaft im Welthandball?

Nach den beiden erfolgreichen Testspielen gegen Afrikameister Ägypten im März (41:48, 34:33) wartet auf das DHB-Team nun die wohl schwierigste Aufgabe im internationalen Handball.

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Handball: Neuauflage des EM-Finals

Nach dem ersten Duell in Kopenhagen treffen beide Mannschaften bereits zwei Tage später erneut aufeinander. Das zweite Länderspiel findet am Sonntag (17. Mai) in der Kölner Lanxess-Arena statt.