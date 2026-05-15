Handball heute live: Dänemark - Deutschland im Free-TV, Stream und Ticker

Heute steht für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der nächste große Härtetest an. In Kopenhagen trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Welt- und Europameister Dänemark. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. Wie schlägt sich der Vize-Europameister gegen die aktuell dominierende Mannschaft im Welthandball?
Deutschland will heute EM-Revanche
Nach den beiden erfolgreichen Testspielen gegen Afrikameister Ägypten im März (41:48, 34:33) wartet auf das DHB-Team nun die wohl schwierigste Aufgabe im internationalen Handball.
Handball-Länderspiel heute live: So verfolgen Sie Deutschland – Dänemark im Free-TV:
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Handball: Neuauflage des EM-Finals
Es ist ein Giganten-Treffen der besonderen Art, Deutschland hat die Chance auf Revanche für das verlorene EM-Finale Anfang des Jahres. Damals musste sich die DHB-Auswahl den Dänen deutlich mit 27:34 geschlagen geben.
Nach dem ersten Duell in Kopenhagen treffen beide Mannschaften bereits zwei Tage später erneut aufeinander. Das zweite Länderspiel findet am Sonntag (17. Mai) in der Kölner Lanxess-Arena statt.
ProSieben zeigt die Partie wie schon die beiden Spiele gegen Ägypten live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.00 Uhr mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Silvio Heinevetter.