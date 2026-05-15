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Handball heute live: Dänemark - Deutschland im Free-TV, Stream und Ticker

Deutschland will heute EM-Revanche

Nach den beiden Erfolgen gegen Ägypten wartet auf das DHB-Team der größte Härtetest überhaupt. In Kopenhagen trifft Deutschland auf Dominator Dänemark – und will sich für die Niederlage im EM-Finale revanchieren.
DHB-Star Juri Knorr ordnet nach dem verlorenen Finale die Teamleistung ein und erklärt, welche Erfahrungen jeder Einzelne aus dem Turnier mitnehmen kann.
SPORT1
Nach den beiden Erfolgen gegen Ägypten wartet auf das DHB-Team der größte Härtetest überhaupt. In Kopenhagen trifft Deutschland auf Dominator Dänemark – und will sich für die Niederlage im EM-Finale revanchieren.

Heute steht für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der nächste große Härtetest an. In Kopenhagen trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Welt- und Europameister Dänemark. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. Wie schlägt sich der Vize-Europameister gegen die aktuell dominierende Mannschaft im Welthandball?

Nach den beiden erfolgreichen Testspielen gegen Afrikameister Ägypten im März (41:48, 34:33) wartet auf das DHB-Team nun die wohl schwierigste Aufgabe im internationalen Handball.

Handball-Länderspiel heute live: So verfolgen Sie Deutschland – Dänemark im Free-TV:

TV: ProSieben
Stream: Dyn, Joyn
Ticker: –

Handball: Neuauflage des EM-Finals

Es ist ein Giganten-Treffen der besonderen Art, Deutschland hat die Chance auf Revanche für das verlorene EM-Finale Anfang des Jahres. Damals musste sich die DHB-Auswahl den Dänen deutlich mit 27:34 geschlagen geben.

Nach dem ersten Duell in Kopenhagen treffen beide Mannschaften bereits zwei Tage später erneut aufeinander. Das zweite Länderspiel findet am Sonntag (17. Mai) in der Kölner Lanxess-Arena statt.

ProSieben zeigt die Partie wie schon die beiden Spiele gegen Ägypten live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.00 Uhr mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Silvio Heinevetter.

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