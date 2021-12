Handball-WM: Südkorea-Spiel für DHB-Frauen eine "Reifeprüfung"

Mit einem Sieg am Freitagnachmittag (15.30 Uhr im LIVETICKER) im spanischen Granollers würden die Handballerinnen von Bundestrainer Henk Groener vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale lösen. Bislang hat sich die DHB-Auswahl, die am Mittwoch mit einem glanzlosen 29:18 (15:7) gegen Außenseiter Republik Kongo in die nächste Turnierphase gestartet war, unter Groeners Regie noch nie für eine K.o.-Phase qualifiziert.