Handball-WM: DHB-Team muss auf Routinier verzichten

Der Rückraumspieler von Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin unterzieht sich zu Beginn des kommenden Jahres einem geplanten Eingriff am Kiefer und sagte seine Teilnahme an dem Turnier in Polen und Schweden vom 11. bis 29. Januar ab. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit.