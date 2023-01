Deutsche Devise fürs "Derby": Mit Vollgas ins Viertelfinale

Wenn Deutschlands Handballer bei der WM am heutigen Samstagabend (20.30 Uhr/ZDF) auf die Niederlande treffen, geht es um eine Menge Prestige. Vor allem geht es aber um das begehrte Ticket für die K.o.-Runde. "Wir haben jetzt zwei Endspiele ums Viertelfinale", sagte Rückraumspieler Paul Drux voller Vorfreude auf das erste von zwei Matchball-Spielen.

Ein Sieg im Nachbarschaftsduell würde der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason den vorzeitigen Viertelfinaleinzug garantieren. "Bis die Brisanz an den Fußball rankommt, braucht es noch ein paar Jahre", sagte Linksaußen Lukas Mertens, "das Duell hat in den letzten Jahren aber immer mehr an Bedeutung gewonnen."