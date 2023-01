Handball-WM: Bundestrainer Alfred Gislason startet die Vorbereitung

Bis zum Abflug nach Kattowitz absolviert die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Samstag (16.15 Uhr/ZDF) in Bremen und am Sonntag (15.30 Uhr/zdf.de) in Hannover noch zwei Härtetests gegen dem EM-Sechsten Island. Gislason bezeichnete sein Heimatland als "Medaillenkandidaten" für den anstehenden Saisonhöhepunkt in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar).