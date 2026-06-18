Anwurfzeiten der Handball-WM: Deutschland immer zur Primetime

SID 18.06.2026 • 10:54 Uhr Sieben Monate vor dem Start in die Heim-WM sind die zeitgenauen Spielpläne öffentlich.

Gegen Tunesien zur Primetime, gegen Uruguay zur Primetime, gegen Serbien zur Primetime: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land (13. bis 31. Januar) zunächst immer um 20.30 Uhr. Der Welthandballverband IHF veröffentlichte sieben Monate vor dem Turnierstart den Spielplan inklusive Anwurfzeiten. Auch beim möglichen Einzug in die Hauptrunde würden Deutschlands Handballer immer um 20.30 Uhr spielen.

„Mit den nun feststehenden Anwurfzeiten wird die Weltmeisterschaft 2027 für viele Fans noch greifbarer. Die Auslosung hat bereits Vorfreude auf die sportlichen Duelle geweckt, jetzt können die Besucherinnen und Besucher ihre persönlichen WM-Erlebnisse konkret planen“, sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes (DHB): „Dass die deutsche Nationalmannschaft ihre Spiele in der Vorrunde durchgehend zur Primetime austrägt, schafft attraktive Rahmenbedingungen für Fans in der Arena und vor den Bildschirmen.“

Die Vorrunde findet vom 13. bis zum 19. Januar in München, Stuttgart, Kiel und Magdeburg statt, die Anwurfzeiten sind 18.00 Uhr und 20.30 Uhr. Eine Ausnahme stellt das Duell zwischen Serbien und Uruguay dar, das am 13. Januar bereits um 17.30 Uhr beginnt, bevor im Anschluss die offizielle Eröffnungsfeier und das erste Spiel Deutschlands stattfindet.

Die DHB-Auswahl bestreitet alle drei Spiele im Münchner SAP-Garden. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am 13. Januar im WM-Auftaktspiel auf Tunesien, am 15. Januar auf Uruguay und am 17. Januar auf Serbien. In der Hauptrunde, die in Köln und Hannover ausgetragen wird, sind die Anwurfzeiten 15.30 Uhr, 18.00 Uhr und 20.30 Uhr vorgesehen.