Auslosung der Handball-WM heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 10.06.2026 • 15:00 Uhr Der Weg zur Handball-WM 2027 in Deutschland Männer startet am Mittwochabend mit der Auslosung im Hofbräuhaus in München. Mit wem landet die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in einer Gruppe?

Die 2027 anstehende Handball-WM der Männer wird in Deutschland ausgetragen. Vom 13. bis 31. Januar kämpfen 32 Nationen um den Titel. Am Mittwochabend um 18 Uhr findet die Auslosung statt.

Das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason steht als Gastgeber bereits als Kopf der Gruppe A fest. Die weiteren Gruppenköpfe sind die Schweiz (B), Kroatien (C), Frankreich (D), Schweden (E), Portugal (F), Titelverteidiger Dänemark (G) und Island (H). Jeder gesetzten Nation werden drei Gegner zugelost.

So können Sie die Auslosung der Handball-WM verfolgen:

TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: Sky & Dyn

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Finalrunde findet in Köln statt

Es ist die 30. Auflage der Handball-WM und Deutschland trägt das Großturnier seit 1938 zum achten Mal aus. Das Eröffnungsspiel wird die deutsche Mannschaft am 13. Januar 2027 im SAP Garden in München absolvieren.

Weitere Austragungsorte für die Vorrunde sind die GETEC-Arena in Magdeburg, die Porsche-Arena in Stuttgart und die Wunderino Arena in Kiel. Die K.o.-Phase wird dann in der ZAG Arena in Hannover sowie in der LANXESS Arena in Köln absolviert. In der Domstadt wird auch die gesamte Finalrunde ausgetragen. Das Endspiel findet dort am 31. Januar statt.

Handball-WM 2027: Neuling Türkei erstmals dabei

Seit Dienstag ist das Teilnehmerfeld komplett. Einen Tag vor der Auslosung vergab der Weltverband IHF die beiden noch offenen Plätze per Wildcard an WM-Neuling Türkei und Saudi-Arabien. Für die Türkei ist es die erste WM-Teilnahme, Saudi-Arabien ist zum elften Mal dabei. Beide Teams wurden in Lostopf vier eingruppiert.

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Lostopf 2: Frankreich, Slowenien, Norwegen, Serbien, Spanien, Italien, Faröer, Nordmazedonien

Lostopf 3: Griechenland, Polen, Brasilien, Bahrain, Tunesien, Kap Verde, USA, Chile