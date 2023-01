DHB: Kreisläufer Zechel vor WM-Viertelfinale nachnominiert

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat Tim Zechel vor dem WM-Viertelfinale gegen Frankreich nachnominiert. Der 26 Jahre alte Kreisläufer des HC Erlangen stößt im Laufe des Dienstags in Danzig zur deutschen Mannschaft. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Morgen mit.

Paul Drux von Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin reiste am Dienstagvormittag von Kattowitz aus mit an die polnische Ostseeküste. Der Rückraumspieler hatte am Montagabend aufgrund eines Erkältungsinfektes den Hauptrundenabschluss gegen Norwegen (26:28) verpasst. Der Rückraumspieler befinde sich aber „auf dem Weg der Besserung“, hieß es in der Verbandsmitteilung.