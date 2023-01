Gislason: "Erfolg ist die beste Vorbereitung"

Vor der letzten Hauptrundenpartie der deutschen Mannschaft gegen die punktgleichen Norweger am Montag (20.30 Uhr/ARD) will der Isländer nicht nachlassen. "Norwegen ist Favorit, ich will unbedingt gewinnen. Denn die beste Vorbereitung aufs Viertelfinale ist Erfolg", sagte der 63-Jährige. Bereits ein Unentschieden würde Deutschland zum Gruppensieg reichen, der Viertelfinalgegner am Mittwoch wäre dann Vize-Europameister Spanien. Bei einer Niederlage ginge es gegen Olympiasieger Frankreich.