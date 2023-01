Handball: Dänemark erneut Weltmeister

Dänemark ist erneut Handball-Weltmeister. Der Titelverteidiger bezwang Olympiasieger Frankreich im Endspiel von Stockholm mit 34:29 (16:15) und machte damit einen historischen Hattrick perfekt. Nach 2019 und 2021 gewannen die Dänen von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen als erstes Land überhaupt zum dritten Mal in Folge WM-Gold.

Beste dänische Werfer vor 23.050 Zuschauern in der Tele2-Fußballarena waren Rasmus Lauge (10 Tore) und Simon Pytlick (9). Für die Franzosen traf in der Neuauflage des Olympiafinales Nedim Remili (6 Tore) am häufigsten.