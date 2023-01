Handball-WM 2023: Deutschland-Fans verspotten Argentinien

Im Gegensatz zum Fußball, wo die Duelle dieser beiden Nationen zumeist in enge und hitzige Partien ausarten, war das Aufeinandertreffen in Kattowitz eine sehr einseitige Angelegenheit. Bei dem klaren 39:19-Erfolg des DHB-Teams stand es schon zur Halbzeit 24:11 - die Vorentscheidung. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2023)

Lionel Messi, der in seiner Karriere siebenmal zum Weltfußballer gewählt wurde, hatte bei der Winter-WM 2022 in Katar erstmals mit Argentinien auch den Weltmeistertitel feiern können. Zudem wurde der 35-Jährige als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Deutschland-Gala bei WM: Fans ziehen Argentinien auf

Als sich das deutsche Torspektakel in Kattowitz schon längst abgezeichnet hatte, wurde dieser Fangesang in der zweiten Hälfte dann wiederholt. Dazu war obendrein „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ in der Halle zu vernehmen.