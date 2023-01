Handball-WM 2023: Erste Klarheit für Deutschland in Sachen Viertelfinal-Gegner

Frankreich hat sich bei der Handball-WM den Gruppensieg in der Hauptrundengruppe 1 gesichert.

Auch für die deutsche Handball-Nationalmannschaft war der Ausgang des Spiels wichtig - denn so stehen schon jetzt die möglichen Viertelfinal-Konstellationen fest.

Handball-Videos in der SPORT1-Mediathek

Sollte die deutsche Mannschaft am Montag Norwegen schlagen oder unentschieden spielen, trifft sie als Sieger der Hauptrundengruppe 3 im Viertelfinale auf Spanien. Unterliegt die DHB-Auswahl den Norwegern, trifft sie als Gruppenzweiter auf Gruppensieger Frankreich. (Endspiel um den Gruppensieg LIVE: Deutschland - Norwegen am Montag ab 20:30 im LIVETICKER)

Frankreich zieht Spanien spät davon

Doch Frankreich kämpfte sich zurück ins Spiel. Ein 6:2-Run brachte Frankreich knapp zehn Minuten vor dem Ende in Halbzeit zwei erstmals in Führung. Danach zogen die Franzosen angeführt von ihrem überragenden Schlussmann Gérard immer weiter davon. Spanien blieb fast zehn Minuten ohne eigenen Treffer - und so sicherte sich Frankreich durch den Erfolg verdient den Gruppensieg.