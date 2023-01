Handball-WM 2023: Neuer Andreas Wolff spricht über seinen Sinneswandel

Und was nimmt sich Wolff bei der Weltmeisterschaft vor? „Vom Potenzial her könnte natürlich eine Medaille möglich sein, aber zuerst müssen wir hochkonzentriert in das Turnier starten. Was dann kommt, werden wir sehen. Ich möchte nicht hohe Ziele formulieren, die wir vielleicht nicht erfüllen können“, sagte er deutlich zurückhaltender als in den vergangenen Jahren.