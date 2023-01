Handball-WM 2023: Skandal erschüttert Frankreich vor Deutschland-Spiel - Liga-Chef Martini angeklagt

Skandal in Frankreich – und das ausgerechnet kurz vor dem WM-Viertelfinale gegen Deutschland am Abend! (Deutschland - Frankreich ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Französischer Verband erschüttert

Der Präsident der Nationalen Handballliga (LNH) war laut den Berichten am Montag festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen worden.

Wird Martini aus dem Verband ausgeschlossen?

FFHB-Präsident Philippe Bana forderte daher Konsequenzen, der Verband steht mit der Liga über das weitere Vorgehen in Verbindung. (NEWS: Alles zum Handball)

Am Mittwoch wird laut der Zeitung der Verband das Disziplinarverfahren mit Nebenklage gegen Martini einleiten, der als Vertreter der Liga zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Fédération Française de Handball (FFHB) ist. Die Strafe kann bis zum Ausschluss aus dem Verband reichen.

Ex-Keeper auch in der Bundesliga bei THW Kiel

Die Politikerin war indes hoffnungsfroh über die Tatsache, dass ein außergewöhnlicher Lenkungsausschuss der nationalen Liga am Mittwoch „alle notwendigen Entscheidungen treffen“ werde, „sowohl in Bezug auf Disziplinarmaßnahmen als auch in Bezug auf die Zukunft der Liga.“