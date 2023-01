Handball-WM 2023: So profitieren DHB-Stars Knorr und Co. in den sozialen Medien

Bei der laufenden Weltmeisterschaft in Polen und Schweden präsentiert sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason auf der größtmöglichen Bühne. Das wirkt sich auch auf die Instagram-Profile der Spieler aus, auch wenn sie den Einzug ins Halbfinale verpasst haben. (Alle Infos zur Handball-WM 2023)

Um immerhin 75 Prozent hat sich die Followerzahl von Torwart Joel Birlehm, der mit Knorr sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den Rhein-Neckar Löwen zusammenspielt, vergrößert. Diese nahm von 3.800 auf 6.600 Fans zu.

Knorr überflügelt DHB-Seite

Auch bei den absoluten Zahlen der neuen Follower übernimmt Knorr ungefährdet die Spitzenposition. Mit 20.100 neuen Abonnenten stellt der Spielmacher sogar die Instagram-Seite des DHB in den Schatten, deren Beiträge nun 15.000 zusätzliche Anhänger zu sehen bekommen.

Hinter Knorr sortiert sich Andreas Wolff mit 6.500 neuen Fans ein. Außerdem ist das Profil des Torhüters mit über 124.000 Nutzern insgesamt am häufigsten abonniert.

Am Mittwoch ist die DHB-Auswahl im Viertelfinale an Frankreich (28:35) gescheitert. In den Platzierungsspielen hat das Team von Alfred Gislason aber noch die Möglichkeit, auf Rang fünf zu rücken.