Der Champion von 2007 glaubt an ein erneutes Wintermärchen bei der Heim-Weltmeisterschaft.

Der frühere Handball-Weltmeister Dominik Klein hält einen erneuten Titel-Coup des deutschen Teams beim Heimturnier im Januar für möglich. „Ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Ich bin grundsätzlich Optimist und weiß, welche Stärken diese Nationalmannschaft in sich hat“, sagte der 42-Jährige beim „Anpfiff Vereint Kongress“ in Sinsheim.

Es werde allerdings darum gehen, „von Spiel zu Spiel zu denken und nicht gleich an ein Finale Dänemark gegen Deutschland, nur weil da von außen jeder drüber spricht“.

Handball-WM 2027: Klein sieht Parallelen zum Weltmeister-Team

Bei der letzten komplett in Deutschland ausgetragenen WM im Jahr 2007 war die DHB-Auswahl mit Coach Heiner Brand Weltmeister geworden, Klein erkennt in der Arbeit des aktuellen Trainers Alfred Gislason Parallelen.

„Beide haben eine absolute Autorität“, betonte der frühere Linksaußen. Für eine Mannschaft sei eine „Rollenverteilung enorm wichtig und das geben diese beiden Trainer ihrem Team immer mit. Jeder weiß vor dem Turnier um seine Rolle, die er dann mit Leidenschaft und Herz auf die Platte bringen darf.“

Die Bilder vom Triumph 2007 seien weiter sehr präsent. „Die Erinnerungen sind auch 20 Jahre später noch etwas ganz Besonderes. Man schwelgt in letzter Zeit ganz oft darin, weil es jetzt wiederkommt“, erklärte Klein: „Aber der größte Gänsehautfaktor war, dass die ganze Nation dahintersteht. Diese Entwicklung, wenn sich die deutsche Mannschaft im Januar wieder durchs Turnier kämpft und von Spiel zu Spiel mehr Zuschauer dazukommen, ist großartig.“ Er freue sich „dass Handball-Deutschland die Welt zu Gast hat“.

Das WM-Turnier steigt vom 13. bis 31. Januar 2027 in sechs verschiedenen deutschen Städten, das Finale steigt wie vor 20 Jahren in Köln.