Handball-Bundestrainer Alfred Gislason nominiert für die anstehende Heim-WM drei Routiniers für den 35er-Kader.

Die Routiniers Hendrik Pekeler, Kai Häfner und Fabian Wiede stehen überraschend im 35er-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die Heim-WM im kommenden Jahr (13. bis 31. Januar 2027).

Auf der „Official Squad List“ von Bundestrainer Alfred Gislason, die der DHB bis Freitag an den Weltverband IHF übermitteln musste, befinden sich zudem alle Spieler, die zuletzt für die Partien der EM-Qualifikation gegen die Slowakei und Belgien nominiert worden waren.

Hendrik Pekeler steht im Kader für die Heim-WM Hendrik Pekeler steht im Kader für die Heim-WM © IMAGO/Eibner

Pekeler trat 2024 zurück

Der 35 Jahre alte Pekeler war 2024 aus dem DHB-Team zurückgetreten, auch Häfner (37) verabschiedete sich vor zwei Jahren aus der Nationalmannschaft. Beide waren wie Wiede, der auch aufgrund von Verletzungen seit 2022 nicht mehr für den DHB zum Einsatz kam, 2016 Europameister geworden. Das Trio soll bei der WM allerdings nur „im Notfall“ dabei sein, wie der Verband mitteilte.

Der langzeitverletzte Timo Kastening und Magdeburgs Routinier Matthias Musche blieben unberücksichtigt. Dafür stehen U19-Weltmeister Rasmus Ankermann und U18-Europameister Toma Gadza im erweiterten Kader.

„Dieser 35er-Kader spiegelt wider, was unsere Nationalmannschaft ausmacht: individuelle Klasse, Breite, Erfahrung und Perspektive sowie maximale Identifikation“, sagt DHB-Sportvorstand Ingo Meckes: „Das zeigt sich auch in der Zusage eigentlich aus der Nationalmannschaft zurückgetretener Spieler, Handball-Deutschland im Notfall zu helfen, aber auch in der Berücksichtigung von Top-Talente.“

Nur Spieler aus dem 35er-Kader dürfen bei der WM zum Einsatz kommen. Sein finales Aufgebot will Gislason am 14. Dezember benennen.

Der 35er-Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2027:

Tor: Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf), Lasse Ludwig (Füchse Berlin), Christopher Rudeck (Bergischer HC), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)

Linksaußen: Rune Dahmke (THW Kiel), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg), David Móré (ThSV Eisenach)

Rückraum links: Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Marek Nissen (HC Erlangen), Miro Schluroff (VfL Gummersbach)

Rückraum Mitte: Rasmus Ankermann (THW Kiel), Juri Knorr (Aalborg Handbold), Julian Köster (THW Kiel), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Sören Steinhaus (Bergischer HC), Luca Witzke (HC Hamburg)

Rückraum rechts: Toma Gadza (HC Hamburg), Kai Häfner (TVB Stuttgart), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Niklas Theiß (HSG Wetzlar), Renars Uščins (TSV Hannover-Burgdorf), Fabian Wiede (Füchse Berlin)

Rechtsaußen: Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Staffan Peter (SC DHfK Leipzig), Christoph Steinert (HC Erlangen), Lukas Zerbe (THW Kiel)