Handball-WM 2023: WM-Finale Dänemark vs. Frankreich LIVE im TV, Stream - welcher Gigant holt den Titel?

Das Traumfinale der Handball-WM zwischen Dänemark und Frankreich verspricht Extraklasse und Hochspannung. 22.000 Fans werden die Krönung des Weltmeisters am Sonntag in der Tele2-Arena in Stockholm miterleben. (Handball-WM: Finale Frankreich - Dänemark, Sonntag 21 Uhr im LIVETICKER)