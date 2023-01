Handball-WM 2023: WM-Triple perfekt! Dänemark schreibt Geschichte gegen Frankreich

Im Finale bezwangen sie Frankreich mit 34:29 (16:15) und schrieben damit Geschichte. So holten sie nach 2019 und 2021 den dritten WM-Titel in Folge - das gelang keinem Land zuvor.

In einer packenden Partie behielten die Titelverteidiger die Nerven - und können sich nicht zuletzt bei Rasmus Lauge Schmidt bedanken. Der Regisseur übernahm das Zepter von Mikkel Hansen und war mit zehn Treffern der beste Werfer der Partie. Dabei hatte er in der K.O.-Phase bisher erst Minuten auf der Platte gestanden.

Zudem hielt auch Kevin Möller von der SG Flensburg-Handewitt in der entscheidende Phase einige wichtige Bälle und hat entscheidenden Anteil am späteren Sieg. Für den französischen Rekordweltmeister traf in der Neuauflage des Olympiafinales Nedim Remili (6 Tore) am häufigsten.