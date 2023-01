Handball-WM: Ein RTL-Sternchen schreibt mit den USA ein Märchen

Das Märchen schrieb eine bunte Truppe aus Amateurspielern, viele von ihnen aktuell oder früher in Deutschland aktiv. Unter ihnen sind Ty Reed, früher Football-Quarterback am College und in der zweiten Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt. Oder auch Drew Donlin, im Hauptberuf Raumfahrtoffizier bei der US Space Force, ehemals bei Bayer Dormagen - wo bis heute auch die deutsch-amerikanischen Brüder Ian und Patrick Hüter aktiv sind.