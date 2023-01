Handball-WM: Gislasons neue Liebe nach dem Tod seiner Frau - "Es passierte einfach"

Alfred Gislasons neue Freundin ist Unternehmerin im Kultur-Bereich

Handball-Videos in der SPORT1-Mediathek

Kara Gislason, mit der der DHB-Coach seit seinem 16. Lebensjahr zusammen war, war am 31. Mai 2021 an einem aggressiven Gehirntumor verstorben. Die Gislasons hatten die Diagnose erst wenige Wochen vorher erhalten, Alfred plante schon seinen Rücktritt, Kara überzeugte ihn weiterzumachen - auch weil sie wusste, wie wichtig ihm der Handball war.

Alfred Gislasons Frau Kara starb 2021 an einer Krebserkrankung

Noch kurz vor der WM betonte er in einem Interview mit dem SID, dass ihm das durch den Schicksalsschlag nur bewusster geworden sei: „In dieser Zeit war Handball sehr wichtig für mich. Gerade wenn man eng mit jungen Leuten arbeitet, hält einen das auf Trab und am Leben. Es macht das Leben schön, wenn man junge Leute in ihrem Sport und auf ihrem Lebensweg weiterbringen kann. Es ist alles anders gekommen, als ich dachte, aber das Leben geht weiter. Und mir geht es persönlich inzwischen wieder sehr gut.“