Handballer in Danzig eingetroffen: "Köpfe sind wieder oben"

Deutschlands Handballer sind am frühen Dienstagnachmittag frohen Mutes im Viertelfinal-Spielort Danzig eingetroffen. "Die Köpfe sind wieder oben", sagte Kapitän Johannes Golla eine Nacht nach der ersten WM-Niederlage gegen Norwegen bei der Ankunft im deutschen Teamhotel.

Mit Blick auf das K.o.-Duell mit Olympiasieger Frankreich am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) ergänzte er: "Wir kommen mit viel Vorfreude auf das, was uns hier im Viertelfinale erwartet, an. Wir wollen das Norwegen-Spiel schnell abhaken und bereiten uns jetzt voll auf Frankreich vor."