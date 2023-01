Handball-WM "Alfred Gislason der neue Heiner Brand" - Bob Hanning mit überraschendem Vergleich

Gislason, so Hanning weiter, wirke „wie Heiner sehr beruhigend auf die Spieler, er lebt in Ansehen und Ansprache vor allem von seiner Aura. Einer Aura der Unnahbarkeit. Einer Aura der Stärke.“ Den Isländer erlebe er bislang „als in sich ruhenden Pol, als standhafte Eiche im Sturm, als Turm in der umkämpften Handball-Schlacht“.