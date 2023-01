Platz 5 "Riesenziel": Handballer wollen "Hühnchen rupfen"

Im Duell mit dem Afrikameister am Freitag (15.30 Uhr/ARD) in Stockholm will die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) das Viertelfinal-Aus gegen Olympiasieger Frankreich (28:35) endgültig abhaken und wieder erfreulichere Schlagzeilen schreiben. Nur mit einem Sieg wahrt das Team die Chance, am Sonntag gegen Ungarn oder Norwegen um den fünften Platz zu spielen - und das Turnier damit versöhnlich zu beenden.