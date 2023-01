Schweden, Frankreich und Spanien im WM-Viertelfinale

Europameister Schweden hat das Gruppen-Topspiel gegen Geheimfavorit Island bei der Handball-WM für sich entschieden. Durch den 35:30 (17:16)-Erfolg am zweiten Hauptrundenspieltag vor heimischer Kulisse in Göteborg ziehen die weiterhin makellosen Skandinavier um Flensburgs Spielmacher Jim Gottfridsson vorzeitig ins Viertelfinale ein. Dort stehen nach ihren Siegen am Nachmittag auch Olympiasieger Frankreich und Ex-Weltmeister Spanien.