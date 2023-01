Sportwetten: DHB-Team bei der WM mit Außenseiterchancen

Im Auftaktspiel am Freitag (18.00 Uhr/ZDF) ist die DHB-Auswahl mit einer Sieg-Quote 1,16 klarer Favorit gegen Asienmeister Katar (7,00). Die WM-Generalprobe gewann das Team von Alfred Gislason am Sonntag mit 33:31 gegen Island, das mit einer Quote von 9.00 für den Fall des Titelgewinns notiert ist.