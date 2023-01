Handball-WM: Platz eins für DHB-Team bei den TV-Quoten

Im Durchschnitt 6,10 Millionen Menschen sahen am Samstagabend den 33:26-Erfolg gegen die Niederlande, dies entsprach einem Marktanteil von 22,3 Prozent und bedeutete Platz eins im Tagesranking der meistgesehenen TV-Sendungen. (NEWS: Alles zur Handball-WM 2023)

Eine bessere Quote hatten die Handballer bislang nur bei ihrem Vorrunden-Schlüsselspiel gegen Serbien (6,27 Millionen/25,5 Prozent) erzielt. Beim Hauptrundenstart gegen Argentinien (39:19) am Donnerstag hatten 5,01 Millionen Menschen (23,5) eingeschaltet. (So gut war Gigant Wolff wirklich)