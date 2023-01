Verwarnung im Auftaktspiel: Gislason reagiert mit Humor

Gislason und sein Team sind bereits am Sonntag (18.00 Uhr) wieder gefordert, dann können die DHB-Männer das Weiterkommen im Schlüsselspiel gegen Serbien bereits perfekt machen. Dritter Gegner in Vorrundengruppe E ist am Dienstag (18.00 Uhr) Algerien. Die ersten drei Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.