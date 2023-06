Späth überragt: U21-Handballer stürmen ins WM-Halbfinale

Der Traum lebt: Die deutschen U21-Handballer haben ihre Titelambitionen bei der Heim-WM eindrucksvoll unterstrichen und sind ins Halbfinale gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Martin Heuberger siegte im Viertelfinale in Berlin überzeugend mit 31:26 (17:11) gegen Dänemark und kämpft am Samstag in der Hauptstadt gegen Serbien um den Einzug ins Endspiel.

Rückraumspieler Nils Lichtlein mit sieben Treffern und der überragende Keeper David Späth waren in der Max-Schmeling-Halle die Sieg-Garanten für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die mit weißer Weste in die K.o.-Runde eingezogen war und als Favorit auf den Titel gilt. Für den deutschen Nachwuchs wäre es nach 2009 (in Ägypten) und 2011 (in Griechenland) der dritte WM-Triumph.