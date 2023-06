U21-WM: 100.000 Tickets in Deutschland abgesetzt

Die U21-Weltmeisterschaft im Handball hat vor ihrem Start am Dienstag ein großes Zuschauerinteresse in Deutschland hervorgerufen. Der Deutsche Handballbund (DHB) setzte für die deutschen Spielorte Hannover, Magdeburg und Berlin bereits 100.000 Tickets ab, 30.000 davon gingen an Schülerinnen und Schüler. Das teilte der DHB, der das Turnier zusammen mit Griechenland ausrichtet, am Freitag mit.

"Die schon jetzt feststellbare Resonanz auf die U21-Weltmeisterschaft freut uns", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober in einer Pressemitteilung: "Zum Start ins Jahrzehnt des Handballs erleben wir eine riesige Wertschätzung für Nachwuchsspitzensport. Die Stars von Morgen werden in Hannover, Magdeburg und Berlin sowie live via Eurosport auf großartigen Bühnen aufspielen können."

In der Vorrundengruppe B trifft die deutsche Juniorenauswahl um Top-Talent Renars Uscins in Hannover zunächst auf Libyen (20. Juni/19.30 Uhr), Tunesien (21. Juni/18 Uhr) und Algerien (23. Juni/18 Uhr). Die beiden Spiele der Hauptrunde finden am 25. und 26. Juni in Magdeburg statt, bevor mit dem Viertelfinale am 29. Juni in Berlin die K.o.-Runde startet. Die Medaillenspiele steigen am 2. Juli ebenfalls in der Hauptstadt.